Wirtschaft Söder legt Bahn Verzicht auf Bonus-Zahlungen nahe

München/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus Söder legt der Bahn nahe, auf offenbar geplante Bonus-Zahlungen zu verzichten. "Die Bürger haben wenig Verständnis für Bahnstreiks an Feiertagen oder hohe Boni-Zahlungen in so schwierigen Zeiten", sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).



"Das Unternehmen Bahn und die Lokführer-Gewerkschaft sollten sich beides gut überlegen." Söder appellierte an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), "beides zu entschärfen". Zuvor hatten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" nach gemeinsamen Recherchen berichtet, dass die Deutsche Bahn ihren Vorständen für das Jahr 2022 offenbar rückwirkend Boni auszahlen will.