Personalnot in Kitas spitzt sich zu - Diese Benefits helfen jetzt bei der Personalsuche (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Kita-Landschaft in Deutschland steht vor enormen

Herausforderungen: Immer mehr Erzieherinnen und Erzieher fühlen sich an ihrer

Belastungsgrenze angekommen, während der Personalmangel in diesem Bereich weiter

zunimmt. Laut einer aktuellen Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE)

hat sich die Lage im vergangenen Jahr weiter verschärft.



"Wir sprechen jede Woche mit Kitabetreibern und dem Personal - und merken, dass

viele Arbeitgeber noch zu wenig für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun", sagt

Felix Anrich. Der Unternehmensberater hat sich auf die Implementierung von

Mitarbeiter-Benefits spezialisiert und kennt mehr als 300 Gesundheitsleistungen,

die dabei helfen können, die Attraktivität von Arbeitsplätzen in

Kindertagesstätten zu steigern - und das Personal zu entlasten. Er verrät in

diesem Artikel, welche Benefits jetzt bei der Personalsuche in Kitas helfen.





Erhöhter Krankenstand durch zunehmende ArbeitsbelastungIn den letzten Jahren hat sich eines der größten Probleme in Kitasherauskristallisiert: Immer mehr Erzieher leiden ernsthaft unter der extremhohen körperlichen und mentalen Beanspruchung, der sie im Arbeitsalltagausgesetzt sind. Die Folge ist ein stark erhöhter Krankenstand, derweitreichende Folgen haben kann, weil weniger qualifiziertes Personal verfügbarist, um die Kinder angemessen zu betreuen. Zusätzlich zur hohen Arbeitsbelastungfehlt es den meisten öffentlichen Trägern und Einrichtungen anArbeitgeberattraktivität.Sie vernachlässigen die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter, obwohl der Beruf alsErzieher stark belastend und äußerst anspruchsvoll ist. Die fehlendeArbeitgeberattraktivität führt wiederum zu einem Mangel an qualifiziertemPersonal und in der Folge zu einer echten Personalnot - ein Teufelskreis.Entsprechend wichtig ist es, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, umdiesen Zustand zu verbessern. Die physische und psychische Gesundheit derMitarbeiter muss in den Fokus gerückt werden, indem zusätzliche Benefits undweitere Leistungen bereitgestellt werden.Ganzheitliche Gesundheitsleistungen für mehr ArbeitgeberattraktivitätAngesichts des hohen Krankenstandes und der mangelnden Arbeitgeberattraktivitätsind umfassende Lösungsstrategien gefragt. An erster Stelle müssen sich Kitasdabei mit der Frage beschäftigen, wie sie ihre Arbeitgeberattraktivität erhöhenkönnen. Am besten gelingt das, indem sie zielgerichtet etwas für die Gesundheitihrer Mitarbeiter tun, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Durch attraktiveGesundheitsleistungen, so zum Beispiel Massagen, kostenlose Physiotherapie oderFacharzttermine, wird den Erziehern die Wertschätzung vermittelt, die sieverdienen.Die Herausforderung besteht dabei darin, ein ganzheitliches Gesundheitssystemaufzubauen, aus dessen Portfolio an Leistungen jeder einzelne Mitarbeiter dasfür sich Passende auswählen kann. Andernfalls kann es passieren, dass dieLeistungen am Ende nur von den gesunden und fitten Mitarbeitern genutzt werden,so dass die Maßnahmen nach kürzester Zeit wieder verpuffen. Indem Arbeitgeberden Bedarf jedes einzelnen Mitarbeiters decken, stellen sie sicher, dasszusätzliche Benefits und weitere Leistungen als emotionaler Lohnbestandteilwirken, mit dessen Hilfe die Arbeitgeberattraktivität erhöht und derKrankenstand gesenkt werden können. Denn die Leistungen lösen die Probleme unddecken die Kosten der Mitarbeiter.Hinzu kommt, dass ein Großteil der gebotenen Gesundheitsleistungen staatlichgefördert werden kann. Am besten wenden sich Kitas hierzu an einBeratungsunternehmen wie FAIRFAMILY, das seine Kunden gerne bei der Umsetzungunterstützt, so dass das Gesundheitssystem möglichst lukrativ finanziert werdenkann.