DAX - Jahresendrally setzt sich fort

Unverändert gilt, dass solange der DAX den 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 16.485 Punkten verteidigen kann, mit weiter steigenden Kursen zu rechnen ist. Korrekturen sollten erneut im Bereich um den 10er-EMA auslaufen. Kommt es hingegen zu einem Kursrutsch unter den 10er-EMA, wäre ein weiterer Rücklauf bis zur Unterstützung um 16.000 Punkte möglich.

Am heutigen Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Am morgigen Dienstag wird es spannender mit der Veröffentlichung der australischen NAB-Geschäftsklimadaten, den britischen Beschäftigungsdaten sowie den den ZEW-Konjunkturerwartungsindizes der Eurozone und Deutschland. In den USA werden am morgigen Dienstag weitere Inflationsdaten erwartet. Am heutigen Montag stehen bei den Einzeltiteln die noch die Aktien von Casey's General Stores mit Quartalszahlen im Blick.