American Future Fuel kündigt vermittelte Privatplatzierung an für bis zu C$3,0 Millionen

Nicht zur Weitergabe an United States Newswire Services oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Vancouver, British Columbia, Kanada - 11. Dezember 2023 - American Future Fuel Corporation (CSE: AMPS, OTCQB: AFFCF, FWB: K14, WKN: A3DQFB) ("American Future Fuel" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/american-future ... - freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. (der "Vermittler") eine Vereinbarung getroffen hat, als alleiniger Vermittler und Bookrunner in Verbindung mit einer Privatplatzierung (das "Angebot") mit einem Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 C$ aus dem Verkauf von bis zu 11.111.111 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,27 C$ pro Einheit zu handeln. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Einheitsaktie") und einem Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,42 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.

Die Vermittler haben eine Option, die bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 1.666.666 zusätzliche Einheiten für zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 450.000 C$ zu verkaufen (die "Vermittleroption").

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") werden die Anteile Käufern mit Wohnsitz in Kanada gemäß der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die "Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten") zum Kauf angeboten. Es wird davon ausgegangen, dass die Einheitsaktien und Warrant-Aktien gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung sofort frei handelbar sind, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden.