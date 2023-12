FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag kaum bewegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0766 US-Dollar. Der Kurs bewegte sich so auf dem Niveau vom frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0777 Dollar festgesetzt.

Der Handel zum US-Dollar verlief in ruhigen Bahnen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch in den USA stehen am Nachmittag keine wesentlichen Daten an. Zudem halten sich Notenbank-Vertreter vor den anstehenden Zinsentscheidungen mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.