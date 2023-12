MORGAN STANLEY stuft EON AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Eonvon 11,80 auf 12,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Versorger dürften den Gesamtmarkt 2024 abhängen, schrieben die Branchenexperten um Robert Pulleyn in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2024. Sie begründeten dies mit attraktiven Bewertungen, weiter steigenden Gewinnerwartungen, Defensivqualitäten, politischer Unterstützung und dem historisch guten Lauf bei sinkender Anleiheverzinsung. Sollten die Zinsen wider Erwarten doch steigen, zahlten sich die Defensivqualitäten besonders aus. Bei Eon hält Pulleyn die guten Aussichten für eingepreist und sieht anderswo bessere Chancen. Die Favoriten heißen SSE, Engie und Severn Trent./agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 04:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 12,39EUR gehandelt.



