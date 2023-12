Sie bricht alle Rekorde ... Die Riyadh International Philosophy Conference 2023 beendet ihre Aktivitäten für dieses Jahr

RIAD, Saudi-Arabien, 11. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Literature, Publishing & Translation Commission hat die Aktivitäten der Riyadh International Philosophy Conference 2023 zum Thema „Transcultural Values and Ethical Challenges in the Communicative Age" (Transkulturelle Werte und ethische Herausforderungen im kommunikativen Zeitalter) nach drei Tagen mit über 4.900 Besuchern und einer Reihe von wissenschaftlichen Programmen, Bildungsinitiativen und verschiedenen Aktivitäten abgeschlossen.

Die Kommission verkündete die beeindruckenden Ergebnisse und strategischen Erfolge der dreitägigen Konferenz, darunter Partnerschaften mit 12 lokalen und internationalen Partnern, die öffentliche Unterzeichnung der Mitgliedschaft der Saudi Philosophy Society in der International Union of Philosophical Societies und deren Beteiligung an der International Philosophy Conference (Rom, 2024). An der Konferenz nahmen mehrere prominente Philosophen teil, darunter Dr. Simon Critchley, Suleiman Al-Nasser, Dr. Hamou Naqari, Dr. Najib Hassadi, Dr. Malak Al-Juhani, Dr. Cynthia Freeland und Dr. Robert Bernasconi, die sich am wissenschaftlichen Programm der Konferenz beteiligten. Einige boten zudem Workshops für die Konferenzbesucher an.