Steigende Wasserstände in Teilen Deutschlands - auch am Rhein

STUTTGART/MAINZ (dpa-AFX) - Eine Kombination aus Regen und Tauwetter kann in Teilen Süd- und Westdeutschlands diese Woche noch zu einem Problem an Flüssen werden. So steigen etwa auch am Rhein die Wasserstände wegen der aktuellen Niederschläge in seinem südlichen Einzugsgebiet an. Erst in der Nacht zum Donnerstag erwartet die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württembergs den sogenannten Scheitelwert am Rhein. Ab dann sollen die Wasserstände wieder fallen.

Je nachdem, wie viel es in den kommenden Tagen noch regne, sei am Oberrhein ein Hochwasser möglich, wie es statistisch alle zwei bis fünf Jahre vorkomme, hieß es am Montag vom Hochwassermeldedienst des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz.