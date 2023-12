SHANGHAI, 11. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), eine führende Kraft im Schwermaschinenbau, engagiert sich für den Fortschritt bei den globalen Klimazielen. Im Vorfeld der COP28, die vom 30. November bis 12. Dezember in Dubai (VAE) stattfindet, unterstützt ZPMC aktiv das diesjährige Thema der dringenden Klimaschutzmaßnahmen: „Aktionismus".

Hochwertige Entwicklung durch grüne Transformation