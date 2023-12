Strava ernennt Google-Führungskraft Michael Martin zum Vorstandsvorsitzenden

SAN FRANCISCO, 11. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Strava, die führende digitale Gemeinschaft für aktive Menschen mit mehr als 120 Millionen Athleten, gab heute die Ernennung von Michael Martin zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens bekannt. Martin wird mit seinem Amtsantritt am 2. Januar 2024 auch dem Verwaltungsrat von Strava beitreten. Derzeit ist Martin als Geschäftsführer bei YouTube Shopping tätig, wo er sich darauf konzentriert, Kreateuren dabei zu helfen, ihre Unternehmen durch Handel aufzubauen und zu diversifizieren.

Martin verfügt über fast drei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Geschäftsentwicklung bei Fortune 100-Marken wie Nike, Disney und NBCUniversal

Martin, eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Technologie, Medien und Einzelhandel, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Produkt-, Design-, Technik-, Marketing- und Geschäftsteams für zahlreiche führende Verbraucher- und Technologiemarken. Während seiner Tätigkeit bei Nike war Martin der erste Produktleiter, der für das vernetzte Fitnessportfolio der Marke verantwortlich war: Nike Run Club, Nike Training Club, Nike Adapt und die Apple Watch Nike+.

Die Nachricht folgt der Ankündigung von Michael Horvath, der Strava 15 Jahre zuvor zusammen mit Mark Gainey gegründet hat, dass er zurücktreten wird, sobald das Unternehmen die richtige neue Führungskraft gefunden hat, um die Marke in die nächste Wachstumsära von Strava zu führen.

In den letzten Jahren ist die weltweite Community von Strava von 50 Millionen auf über 120 Millionen gewachsen, das Team hat sich auf über 400 Mitarbeiter weltweit vergrößert und das Unternehmen hat jedes Jahr profitabel gearbeitet.

„Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Strava-Team erreicht hat, insbesondere in den letzten vier Jahren, in denen wir unser Abonnementangebot mit den Bedürfnissen unserer Gemeinschaft im Blick aufgebaut und unsere Grundlagen für zukünftiges Wachstum gestärkt haben", sagte Michael Horvath, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Michael Martin eine Führungskraft gefunden haben, der ich die Verantwortung übergeben kann und die die Dynamik von Strava noch weiter ausbauen kann. Ich freue mich darauf, ihn als leitender Berater des Vorstandsvorsitzenden zu unterstützen."

Als erfahrener Community-Builder, der erstklassige Teams geleitet hat, kommt Martin zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu Strava, da sich das Wachstum des Unternehmens weiter beschleunigt und es ehrgeizige Pläne zur Skalierung des Produktangebots im Jahr 2024 umsetzen möchte. Dies wird durch die neuste Einführung von In-App-Messaging und die demnächst startende weltweite Initiative „Year In Sport" weiter gestärkt.

„Ich freue mich sehr, Strava beizutreten", sagte Michael Martin. „Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es eine enorme und universelle Herausforderung ist, Menschen zu mehr Aktivität zu motivieren. Ich bewundere, was Michael, Mark und das Team von Strava aufgebaut haben. Als Mitglied der Strava-Community ist es ein Traum, diesem Unternehmen beizutreten und die Möglichkeit zu haben, es im Dienste der Sportler weltweit auf die nächste Stufe zu heben."

„Michael Martins Erfahrungen in einigen der wettbewerbsintensivsten digitalen Märkte der Welt und seine enge Vertrautheit damit, wie man Hunderte Millionen von Verbrauchern begeistert, geben ihm das nötige Rüstzeug, um auf den vielen Erfolgen der Gründer von Strava aufzubauen", sagte Michael Moritz, Vorstandsmitglied von Strava und ehemaliger Vorsitzender von Sequoia Capital.

Informationen zu Strava Strava ist die führende digitale Community für aktive Menschen, der mehr als 120 Millionen Sportler in über 190 Ländern zugehören. Die Plattform bietet eine ganzheitliche Betrachtung des aktiven Lebensstils der Nutzer, unabhängig davon, wo sie leben, welche Sportart sie lieben und/oder welches Gerät sie verwenden. Auf Strava gehört jeder, der ein aktives Leben führt, dazu. Treten Sie der Community bei, finden Sie Motivation und entdecken Sie neue Erfahrungen mit einem Strava-Abonnement .

