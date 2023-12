Century Lithium berichtet über die Fortschritte auf Ihrer Lithium-Gewinnungsanlage in Nevada

Höhepunkte

- Weitere Prozessverbesserungen in der Pilotanlage, die zu Lithiumgehalten von durchgängig über 14 Gramm/Liter in den produzierten Zwischenlösungen führen (gegenüber 7,5 Gramm/Liter im August 2023)

- Die Tests der Pilotanlage laufen noch und sind nach 23 Monaten sicheren Betriebs abgeschlossen

- Die Arbeit mit Koch Technology Solutions LLC ("KTS") an der direkten Lithiumextraktion ("DLE") ist im Gange, liefert wiederholbare Ergebnisse und übertrifft die Erwartungen

- KTS wird die kommerzielle Planung einer DLE-Anlage für das Projekt im Januar 2024 abschließen.

Am 9. August 2023 meldete das Unternehmen, dass der Lithiumgehalt in den in der Pilotanlage produzierten Zwischenlösungen mit einem Durchschnittsgehalt von 7,5 Gramm/Liter Lithium auf das bisher höchste Niveau gestiegen ist. Dieser Konzentrationsanstieg wurde auf die Integration der Li-Pro-Anlage von Koch Technology SolutionsTM in den DLE-Bereich zurückgeführt. Mitte August fügte das Unternehmen eine osmotisch unterstützte Umkehrosmoseanlage (OARO") stromabwärts des DLE-Bereichs hinzu. (Eine Beschreibung des Verfahrens ist auf der Website des Technologiepartners Saltworks zu finden: OARO-Saltworks kündigt osmotisch unterstützte Umkehrosmose-Technologie an | Saltworks Technologies). Mit der OARO-Einheit, die in der Pilotanlage in Betrieb ist, hat Century durchgängig Lithiumgehalte von mehr als 14 Gramm/Liter in seinen Zwischenlösungen erzielt, begleitet von einem deutlich reduzierten Gehalt an Verunreinigungen.