Tom Lee, Mitbegründer von Fundstrat Global Advisors, prognostiziert für den S&P 500 einen Anstieg auf 5.200 Punkte bis Ende 2024, was einem Wachstum von 13% entspricht. Diese Prognose liegt deutlich über den Erwartungen anderer Analysten, die im Durchschnitt einen Anstieg von nur 8% vorhersagen. Lee erwartet ein starkes Wachstum des Gewinns pro Aktie um 8,3% auf 260 US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20. Er geht davon aus, dass eine sinkende Inflationsrate die US-Notenbank dazu veranlassen wird, die Zinsen zu senken, was die Kaufkraft der Verbraucher und die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen verbessern könnte. Lee warnt jedoch, dass die meisten Gewinne erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 erzielt werden und die US-Wirtschaft eine Rezession wahrscheinlich vermeiden wird.