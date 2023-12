Berlin (ots) - Mindverse, ein führendes Technologieunternehmen im Bereich der

künstlichen Intelligenz, kündigt heute die Einführung seiner neuesten Innovation

an: Mindsearch. Mindsearch ist eine hochmoderne Suchmaschine, die es Nutzern

ermöglicht, präzise und relevante Informationen zu erhalten, während sie

gleichzeitig einen beispiellosen Schutz ihrer Privatsphäre genießen.



Intuitive Suche mit intelligenten Antworten





Mindsearch hebt sich von traditionellen Suchmaschinen ab, indem es Benutzernnicht nur einfache Antworten bietet, sondern auch einen direkten Dialog mit denInformationsquellen ermöglicht. Diese interaktive Komponente erlaubt es Nutzern,tiefere Einblicke und ein besseres Verständnis zu gewinnen.Multimedia-Inhalte und aktuelle NachrichtenNeben Textantworten präsentiert Mindsearch eine Vielzahl vonMultimedia-Inhalten, einschließlich Videos, Infografiken und die neuestenNachrichten, die das Sucherlebnis erweitern und für eine umfassendereInformationsabdeckung sorgen.Datenschutz und Sicherheit an vorderster FrontMindverse hat Mindsearch mit einem festen Engagement für Datenschutz undSicherheit entwickelt. Die Suchmaschine sammelt keine persönlichen Daten, setztkeine Cookies ein und verzichtet auf jegliches Nutzertracking. Diesgewährleistet ein sicheres Sucherlebnis und die Wahrung der Privatsphäre derNutzer.Einladung zur Beta-PhaseIm Sinne der kontinuierlichen Verbesserung und Anpassung an die Bedürfnisse derNutzer beginnt Mindsearch seine Reise mit einer öffentlichen Beta-Phase.Anwender sind eingeladen, die Plattform zu testen, und ihr Feedback wird eineentscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Mindsearch spielen.https://search.mind-verse.de/Über MindverseMindverse ist ein Technologieunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat,fortschrittliche Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu entwickeln.Mit einer Kombination aus Expertise in der Datenwissenschaft, maschinellemLernen und Nutzererfahrung strebt Mindverse danach, Produkte zu schaffen, diedas tägliche Leben intelligenter, einfacher und sicherer machen.Pressekontakt:Noel Lorenzmailto:noel@mind-verse.dehttp://www.mind-verse.de/kontakt