Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Lockführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, hält die offenbar geplanten Bonuszahlungen für den Vorstand der Deutschen Bahn für Ausdruck eines "perversen Systems" in einem "Selbstbedienungsladen" für Führungskräfte. "Bei mir ist das nichts Anderes als die Bestätigung dessen, was wir schon wissen: Ein pervertiertes System, geschaffen von den Bahnvorständen mithilfe von Beratungsunternehmen, die solche Dinge ausarbeiten, die solche Dinge dann als richtig und gut bescheinigen", sagte Weselsky am Montag dem TV-Sender "Welt".Und befördert werde das sowohl von den Vertretern des Eigentümers - Verkehrsministerium, Finanzministerium - als auch befördert "von der Hausgewerkschaft EVG". Sonst könne man so weit nicht kommen mit "so einem perversen System". Gerade im Kontext der stockenden Tarifverhandlungen bei der Bahn sieht Weselsky die Boni als unangemessen: "Die Vorstände füllen sich die Taschen - und wenn den Mitarbeitern das Einkommen erhöht werden soll oder deren Arbeitszeiten verbessert werden sollen, dann haben wir kein Geld."Und dieser "Selbstbedienungsladen für 3.500 Führungskräfte", sei das eigentlich Schlimme in dem Gesamtgefüge. "Die haben keine Ahnung von der Eisenbahn und die füllen sich die Taschen." Die Bonuspläne müssten zu personellen Konsequenzen im Bahnvorstand führen, forderte Weselsky: "Ich hoffe darauf, dass dieser aufgedeckte Skandal die richtigen Schlussfolgerungen hervorbringt. Ich hoffe darauf, dass dieser Bahnvorstand hinweggefegt wird. Denn der hat die Eisenbahn zu dem werden lassen, was wir heute alle gemeinsam erleben."