Bau der Stromtrasse SüdOstLink in Niederbayern gestartet

LANDSHUT (dpa-AFX) - Nach jahrelanger Planung hat das Energieunternehmen Tennet im Landkreis Landshut offiziell mit dem Bau der Stromtrasse SüdOstLink begonnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gab am Montag mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), dem Koordinator der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft und Tourismus, Dieter Janecek, und Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens den Startschuss für den Bau der 780 Kilometer langen Gleichstromleitung. Vier Gigawatt grüner Strom aus Windenergie sollen darüber vom Norden und Osten Deutschlands nach Bayern fließen.

Ab 2027 soll grüner Strom von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt zur Schaltanlage Isar in Bayern transportiert werden, ab 2030 soll Strom auch aus Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern nach Süden fließen. Nicht zuletzt angesichts von Protesten aus der Region wird der bayerische Teil der Trasse auf rund 270 Kilometern unterirdisch verlegt. Bürgerinitiativen hatten das Projekt kritisiert.