US-Anleihen starten mit Verlusten in Woche der Notenbanken

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in eine ereignisreiche Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,16 Prozent auf 110,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,27 Prozent.

Im Laufe der Woche steht eine Reihe von Zinsentscheidungen auf dem Programm. Unter anderem geben die Zentralbanken der USA, des Euroraums und Großbritanniens neue Entscheidungen bekannt. Zinsschritte werden für die drei großen Notenbanken nicht erwartet. Mit Spannung wird aber auf Signale für den künftigen Kurs gewartet.