FRANKFURT (dpa-AFX) - Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat erleichtert auf die Zustimmung der Proficlubs in der Investoren-Frage bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) reagiert. Das sei ein wichtiger Schritt für die "Entwicklung der Liga, die Gestaltungsmöglichkeit in eine Weiterentwicklung was die digitale Infrastruktur betrifft, und damit sind wir ganz zufrieden", sagte Dreesen im Anschluss an die DFL-Mitgliederversammlung am Montag in Frankfurt am Main.

Ein entsprechender Antrag hat mit 24 Ja-Stimmen gerade so die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten. Die Wahl wurde in geheimer Abstimmung abgehalten. 24 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen und 10 Nein-Stimmen sei "erst mal eine klare Mehrheit", meinte Dreesen über den knappen Ausgang. Auch der deutsche Rekordmeister habe für einen künftigen strategischen Vermarktungspartner gestimmt, verriet Bayerns Vorstandsvorsitzender.