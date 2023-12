Am Mittwochabend werden geldpolitische Signale von der US-Notenbank Fed kommen, am Donnerstag dann von der Europäischen Zentralbank (EZB) aus Frankfurt und der Bank of England (BoE) aus London. Zinsschritte werden vor Weihnachten allerdings von keiner der drei Zentralbanken erwartet. Spannend seien die Sitzungen aber dennoch. Die Anleger erhofften sich zumindest für Fed und die EZB Signale, ab wann und wie deutlich im neuen Jahr die Zinsen gesenkt werden dürften, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor wichtigen Notenbank-Entscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks sind die Anleger vorsichtig. So auch am Montag am US-Aktienmarkt. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 36 307,24 Punkte zu. Der bekannteste Wall-Street-Index übersprang damit erstmals wieder seit Anfang vergangenen Jahres die Marke von 36 300 Punkten.

