Mit der "Dogs of the Dow"-Strategie setzen Anleger gezielt auf zehn Aktien eines Blue-Chip-Indexes, die mit den höchsten Dividendenrenditen punkten können. Gekauft werden diese Aktien immer Anfang eines Jahres und dann gehalten. Ende des Jahres ist dann der Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen. Aktien, die im Hinblick auf die Dividendenrendite nicht mehr unter den Top Ten sind, werden aussortiert und durch stärkere ersetzt. Auf diese Weise wollen Anleger Jahr für Jahr eine bessere Performance erzielen als der Gesamtmarkt eines Indexes.

Dennoch zahlt sich die Strategie nicht immer aus. So blieben die "Dogs" in diesem Jahr hinter dem S&P 500 zurück, da die "Magnificent 7", also Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft, den Markt nach oben führten. Doch im kommenden Jahr könnte die Strategie erfolgreicher sein. "Da der Optionsmarkt impliziert, dass Händler erwarten, dass die Federal Reserve die Zinsen im Jahr 2024 senken wird, könnte das nächste Jahr ein günstiges Jahr für Aktien mit gesunden Dividendenrenditen werden", sagt Kevin Simpson, Gründer und Chief Investment Officer bei Capital Wealth Planning, gegenüber CNBC.