Die Pharmaunternehmen Novo Nordisk und Eli Lilly, die 2023 an der Börse starke Gewinne verzeichneten, könnten laut einer Bloomberg-Umfrage im Jahr 2024 an Boden verlieren. An der Umfrage nahmen 518 Marktexperten teil, von denen 34% die beiden Unternehmen als potenzielle Verlierer für das kommende Jahr auswählten. Novo Nordisk ist in diesem Jahr zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas aufgestiegen, und die Aktien von Eli Lilly stiegen um beeindruckende 60%. Trotz des Erfolgs ihrer Gewichtsreduktionsmedikamente gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertungen beider Unternehmen im Vergleich zum Gesundheitssektor. Analysten von Jefferies äußerten kürzlich Bedenken hinsichtlich der Performance von Novo Nordisk im Jahr 2024 und stellten fest, dass die Pipeline für Produkte im Frühstadium wahrscheinlich bereits eingepreist ist. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden Unternehmen ihre Positionen im Jahr 2024 halten können.