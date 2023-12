FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax lässt am Montag auf seiner Rekordrally nicht locker. Nach einem verhaltenen Vormittagshandel reichte am Nachmittag ein moderates Plus von 0,3 Prozent, um die bisherige Bestmarke nochmals um einige Punkte nach oben zu schrauben. Erstmals in seiner Geschichte schaffte es der deutsche Leitindex über die Marke von 16 800 Punkten. Zuletzt freundlich tendierende US-Börsen trugen dazu etwas Rückenwind bei. Sein Jahresplus hat der Dax mittlerweile auf 20,7 Prozent ausgebaut.

Laut dem Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda werden in den kommenden Tagen die Weichen dafür gestellt, wie das Jahr 2023 zu Ende geht und das kommende Jahr beginnt. Dem Experten zufolge richten sich die Blicke auf Zinsentscheide, darunter vor allem jener der US-Notenbank Fed am Mittwoch mit dann erhofften Aussagen zum geldpolitischen Kurs. Dafür von Bedeutung sind am morgigen Dienstag bereits die jüngsten US-Verbraucherpreisdaten./tih/men

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 16.798PKT gehandelt.