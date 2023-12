GWW übernimmt alle Mitarbeiter der Wernigeröder Firma Interbau / Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH sichert Arbeitsplätze und verstärkt 2024 seinen Mieterservice weiter (FOTO)

Wernigerode (ots) - Zum 1. Januar 2024 übernimmt die Gebäude- und

Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, GWW, alle Mitarbeiter der Wernigeröder

Firma Interbau Holger Bittner. Das bestätigte jetzt der GWW-Aufsichtsrat auf

seiner letzten Sitzung in diesem Jahr."Wir übernehmen die insgesamt 6

Elektriker, Maler und Bodenleger, um gemeinsam mit ihnen die Servicequalität für

unsere Mieterinnen und Mieter weiter auszubauen", erläutert GWW-Geschäftsführer

Christian Zeigermann diesen Schritt.



Das Unternehmen Wernigeröder Interbau war 2007 durch den Elektromonteur Holger

Bittner gegründet worden und seitdem auf sechs Mitarbeiter nebst Inhaber

angewachsen. Der gebürtige Ilsenburger hatte nach seiner Absicht der

Geschäftsaufgabe in diesem Jahr keinen Nachfolger gefunden, Verkaufsabsichten

zerschlugen sich.





Hauptgrund für die Übernahme der Mitarbeiter, der Fahrzeuge und desWarenbestandes war die Tatsache, dass die kleine Firma ohnehin 80 Prozent ihresUmsatzes mit Aufträgen für die GWW realisierte. "Interbau war für uns ein ganzwichtiger Partner, der jedes Jahr etwa 700 Kleinstreparaturen vom tropfendenWasserhahn bis zum Anbringen einer Leiste durchführte. Und das stets sehrzuverlässig", erklärt Christian Zeigermann. Das kleine WernigeröderHandwerksunternehmen war als Subunternehmen in die Sanierungen von GWW-Wohnungendurch einen Generalunternehmer eingebunden; fortan werden die Handwerker direktals GWW-Mitarbeiter tätig sein.Der entscheidende Impuls für diese unternehmerische Entscheidung kam von KristinGrunewald, GWW-Prokuristin und Leiterin der Vermietung , die über die Jahrehinweg die schnelle und termingerechte Erledigung von Kleinstreparaturen durchInterbau schätzen lernte. "Wir haben 3000 Wohnungen in unserem Bestand, da istes äußerst hilfreich, dass wir schnell auf Mieteranfragen zu kleinen Problemenreagieren können. Und da waren die Interbau-Handwerker immer zur Stelle, wennsie gebraucht wurden."Für die GWW reiht sich diese Personalübernahme ein in das Bemühen um eine weitersteigende Servicequalität. "2020 hatten wir durch eine Mieterbefragungherausgefunden, wie wichtig unserer Mieterschaft direkte Ansprechpartner sind.Wir haben dann sofort drei Hausmeister für die drei großen GWW-Quartiereeingestellt, später kamen zwei Maler hinzu, die sich seitdem ausschließlich derInstandhaltung der Treppenhäuser widmen", blickt der GWW-Geschäftsführer zurück.In diesem Jahr kamen nun noch für Teilsanierungen von Wohnungen je ein neueingestellter Maler und ein Bodenleger hinzu.Christian Zeigermann: "Das lohnt sich für uns als Wohnungsunternehmen, weil es