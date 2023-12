Eine Investorengruppe bietet 5,8 Milliarden US-Dollar für Macy's, was einem Preis von 21 US-Dollar pro Aktie und einem Aufschlag von 32 Prozent gegenüber dem jüngsten Börsenschlusskurs entspricht. Die Gruppe, die sich auf den Konsumgüter- und Einzelhandelssektor konzentriert, besteht aus Brigade Capital Management und Arkhouse. Sie war bereits an früheren Transaktionen beteiligt und hält eine wesentliche Beteiligung an Macy's. Sie sieht das Unternehmen als unterbewertet an und ist bereit, das Angebot nach einer Due-Diligence-Prüfung zu erhöhen. Macy's, dessen Aktienpreis in den letzten Jahren aufgrund der starken Online-Konkurrenz gesunken ist, hat Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Unter der Führung des scheidenden CEOs Jeff Gennette und des designierten Nachfolgers Tony Spring hat Macy's Umstrukturierungsmaßnahmen ergriffen, darunter die Schließung von Filialen und die Modernisierung des Geschäfts.