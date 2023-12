CHiQ debütiert beim FIS Skisprung-Weltcup 2023

Im November wurde CHiQ offizieller Ausrüster des Deutschen Skiverbandes (DSV) und gab seine Partnerschaft mit dem FIS Ski Weltcup bekannt. Die Marke stellte Viktoria Rebensburg, eine gefeierte deutsche Skiläuferin und Skiweltcup-Siegerin, als Markenbotschafterin vor. Während der Veranstaltung wurde der neueste Slogan von CHiQ, „Smart With Style", an prominenter Stelle präsentiert, der die Verbindung von Intelligenz und Stil der Marke widerspiegelt.

BERLIN, 11. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 9. Dezember 9 fand im deutschen Klingenthal der FIS Skisprung-Weltcup der Herren statt, bei dem internationale Spitzensportler ihren Mut und ihre Innovation unter Beweis stellten. Zum ersten Mal nahm CHiQ, die Premiummarke von Changhong, die für ihre intelligenten Haushaltsgeräte bekannt ist, an der Veranstaltung teil. Das Skispringen wurde von TV- und Online-Medien in Deutschland, Italien, Polen und anderen Regionen übertragen. CHiQ verfolgte gemeinsam mit Tausenden von Zuschauern den mit Spannung erwarteten Skisprungwettbewerb!

Jared Yang, der Geschäftsführer von CHiQ Europe Electric S.r.o., sagte: „Das Sponsoring des FIS Ski Weltcups durch CHiQ ist ein Schritt in einen neuen Sportsektor, und wir sind entschlossen, Herausforderungen anzunehmen und Innovationen an der Seite der Athleten zu verfolgen. CHiQ möchte seine globale Sportmarketingpräsenz ausbauen und seine Verbindungen zu den Verbrauchern weltweit verbessern."

Als aufstrebende Marke auf dem globalen Markt für intelligente Haushaltsgeräte passen die Kühlschränke und anderen Haushaltsgeräte von CHiQ perfekt zu Eis- und Schneeereignissen. Die Fernsehgeräte der Marke, die für ihre hervorragende Bildqualität, MEMC und hohe Bildwiederholraten bekannt sind, bieten den Zuschauern ein noch besseres Erlebnis bei der rasanten Action und Dynamik des Skisports.

Derzeit bietet CHiQ eine Vielzahl von Produkten an, darunter Fernsehgeräte, Kühlschränke, Klimaanlagen, Waschmaschinen und Monitore. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern und Regionen weltweit tätig. Jetzt können CHiQ-Produkte über zahlreiche wichtige Offline-Vertriebskanäle und über 30 bekannte E-Commerce-Plattformen in Europa, Südostasien und anderswo erworben werden. In Kenntnis der Markttrends hat CHiQ eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die Kosteneffizienz und technologische Innovation miteinander verbinden. Im Dezember stellte CHiQ in Europa die Waschmaschine Space Pro der Energieklasse A vor, ein Produkt, das 20 % energieeffizienter ist als Standardmodelle. Diese Einführung steht im Einklang mit dem Trend zu energiesparenden Geräten und spiegelt die Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlicheren Optionen wider.

CHiQ-Geräte führen regelmäßig die Amazon-Bestsellerlisten in Deutschland und Frankreich an. Auch auf Shopee, Indonesiens führender E-Commerce-Plattform, hat sich das Unternehmen wiederholt den ersten Platz bei den Verkäufen in der Kategorie Fernseher gesichert. In Australien hat CHiQ die Auszeichnung „Most Satisfied Customers Refrigerators" von Canstar Blue sowie die Auszeichnung „Highly Commended Award for Best Freezer Brand" von Finder erhalten.

