(Neu: Kurssprung deutlich verstärkt, Hoch seit Januar 2022)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestiegene Zuversicht für eine Zulassung des Hoffnungsträgers Pelabresib hat am Montag der Morphosys -Rally einen kräftigen Schub versetzt. An drei schwächeren Tagen hatten die Papiere ihre Rally seit Mitte November zuletzt etwas relativiert, doch neue Studiendetails spielten nun den Optimisten in die Karten. Am Nachmittag passierte der Kurs die 30-Euro-Marke, aus dem Handel gingen die Aktien fast 35 Prozent höher bei 33,38 Euro.

Der Kurssprung reichte für den höchsten Stand seit Januar 2022 - und dies, obwohl die Aktien vor drei Wochen noch am Tief seit Anfang April standen. Seitdem haben sie sich mehr als verdoppelt.