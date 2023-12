Innoviz Technologies, ein israelisches Unternehmen, das Sensoren und Software für autonome Fahrzeuge herstellt, ist an der Nasdaq gelistet. Seine LiDAR-Sensoren werden von selbstfahrenden Autos zur Navigation genutzt. Innoviz hat Partnerschaften mit BMW, Volkswagen und einem anonymen asiatischen Autohersteller. JPMorgan hat ein Kursziel von 13 US-Dollar für die Aktie festgelegt, was eine Rendite von über 622 Prozent gegenüber dem aktuellen Preis von 1,80 US-Dollar bedeutet. Analysten von Berenberg und WestPark Capital sehen ebenfalls ein hohes Aufwärtspotenzial. Innoviz übertraf im dritten Quartal die Umsatzerwartungen der Wall Street mit 3,5 Millionen US-Dollar. Trotz der positiven Prognosen warnen einige Analysten vor Risiken wie konkurrierenden Technologien und regulatorischen Hürden. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 54 Prozent an Wert verloren.