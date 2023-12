Berlin (ots) - Kasachstan will mit schnellen Verfahren und minimalemGründungsaufwand mehr Investitionen ins Land holen. Diese Woche unterzeichnetePräsident Kassym-Schomart Tokajew eine Verordnung, die dem "Investment PromotionCouncil" weitreichende Kompetenzen verleiht, Ansiedlungen zu beschleunigen. DerInvestitionsbeirat bündelt die Entscheidungsgewalt landesweiter und lokalerBehörden und fällt letztgültige Entscheidungen."Wer in Kasachstan investieren will, hat künftig einen Ansprechpartner,Genehmigungsverfahren werden schnell und unbürokratisch vonstattengehen", soNurlan Onzhanov, Botschafter der Republik Kasachstan in Deutschland. DerInvestment Council stellt je nach Bedarf zeitlich begrenzte Regelungen auf, diein einer Region ein günstiges Investitionsklima schaffen. Der Investment Councildarf, ist eine Investitionsentscheidung einmal gefallen, Behördenleiter auchentlassen, wenn sie die nötigen Schritte nicht schnell genug umsetzen. "DeutscheInvestoren können sicher sein: in Kasachstan verlieren sie weder Zeit nochGeld", so Botschafter Onzhanov. Die Verordnung ist Teil der von PräsidentTokajew in die Wege geleiteten Wirtschaftsreformen, die Diversifizierung, einetransparente Steuerpolitik und eine effektive Verwaltung zum Ziel haben. "Am 16.Dezember feiert Kasachstan seinen Unabhängigkeitstag. Wir haben großeFortschritte auf dem Weg zu einer demokratischen Gesellschaft gemacht undweitere werden folgen", so Nurlan Onzhanov. Im Vorfeld des Unabhängigkeitstagesunterzeichnete der Präsident vergangene Woche einen umfangreichen Aktionsplanzur Wahrung von Rechtssicherheit und Menschenrechten im Land.Anlässlich der UN-Klimakonferenz in Dubai schloss Tokajew Abkommen überInvestitionen in Höhe von 4.85 Milliarden Dollar in Grüne Energie, Infrastrukturund Digitalisierung ab. Laut dem von der UN veröffentlichten World InvestmentReport 2023 verzeichnete Kasachstan gegenüber 2022 ein Plus von 83% anausländischen Direktinvestitionen.Pressekontakt:Markus Kurzmk Public RelationsMobiltelefon: +49 172 812 4378E-Mail: mailto:Markus.Kurz@mkpr.infohttps://mkpr.info/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139401/5669883OTS: Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland