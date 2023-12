Der Aktienkurs von Palantir hat in den ersten elf Monaten des Jahres stark zugelegt, verlor jedoch Anfang Dezember mehr als 15 Prozent an Wert. Mehrere Faktoren trugen zu diesem Rückgang bei. Erstens wurde die Hoffnung auf eine Aufnahme in den S&P 500 enttäuscht, was sowohl von Investoren als auch vom Management des Unternehmens erwartet wurde. Zweitens gab es Spekulationen über Spannungen zwischen Palantir und der US-Armee, einem wichtigen Kunden des Unternehmens. Drittens verkaufte PSP Investments, einer der größten Pensionsfonds der Welt, alle seine Palantir-Aktien. Nach einem Anstieg von 150 Prozent in den ersten drei Quartalen des Jahres glauben immer mehr Investoren, dass der Spielraum für weitere Kurssteigerungen bei Palantir begrenzt ist. Analysten geben der Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 15,62 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa zwölf Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.