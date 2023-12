Uranium Royalty Corp. unterstützt Netto-Null-Zusage der Atomindustrie auf der COP 28

Vancouver, British Columbia, Kanada, 7. Dezember 2023 - Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY, TSX: URC) („URC“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty ...) freut sich, bekannt zu geben, dass President und Chief Executive Officer, Scott Melbye, im COP 28 Net-Zero Nuclear Pavilion in einer Podiumsdiskussion über die Nachhaltigkeit des Uransektors seine Ansichten darlegte. Die Podiumsdiskussion fand im Rahmen der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt und wurde von der World Nuclear Association und der Emirates Nuclear Energy Corporation veranstaltet. Während der COP 28 demonstrierte URC seine Unterstützung für die Netto-Null-Zusage der Atomindustrie als einer von 120 Unterzeichnern der Branche.

Die Netto-Null-Zusage der Atomindustrie, die auf der COP 28 am 5. Dezember 2023 ins Leben gerufen wurde, verpflichtet die Industrie zur Unterstützung einer Verdreifachung der weltweiten Kernkraftkapazität bis 2050. Zweiundzwanzig Länder, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Japan, Südkorea und Kanada, gaben dieselbe Erklärung zur Verdreifachung der Kernenergiekapazität bis 2050 (ausgehend von 2020) ab, um ihre Netto-Null-Zusage zu unterstützen. In der Erklärung wird anerkannt, wie wichtig es ist, die Laufzeiten bestehender Reaktoren zu verlängern und die Entwicklung und den Bau von Kernreaktoren wie kleinen modularen und anderen fortschrittlichen Reaktoren für die Stromerzeugung zu unterstützen.

Scott Melbye erklärte: „Als Kapitalgeber für Bergbauunternehmen und Entwickler weltweit, die dazu beitragen können, die wachsende Nachfrage nach Uran zu decken, sind wir begeistert von dem Regierungs- und Industrieengagement, die Verdreifachung der Kernenergie bis 2050 zu unterstützen. Diese wachsende Nachfrage nach sauberer Energie hat die Kernenergie als unverzichtbare Lösung in den globalen Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels gestärkt.“

Über Uranium Royalty Corp.

Uranium Royalty Corp. (URC) ist das einzige auf Uran spezialisierte Royalty- und Streaming-Unternehmen der Welt und das einzige reine Uranunternehmen, das an der NASDAQ notiert ist. URC bietet Investoren ein Engagement in Uranrohstoffpreisen durch strategische Akquisitionen von Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital an Uranunternehmen, sowie durch den Handel mit physischem Uran.