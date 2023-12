SOLiTHORs neueste Fortschritte in der All-Solid-State-Lithiumbatterietechnologie

SINT-TRUIDEN, Belgien, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das relativ neue Unternehmen SOLiTHOR hat große Fortschritte bei seiner Festkörper-Lithiumbatterietechnologie der nächsten Generation gemacht. SOLiTHOR entwickelt eine vollständig feste Lithiumbatterie, was bedeutet, dass die Batterie keinen flüssigen Elektrolyten enthält, was wiederum den Einsatz einer Lithium-Metallanode ermöglicht. Dies unterscheidet sich erheblich vom Wettbewerb, der behauptet, Festkörperbatterien herzustellen, in Wirklichkeit aber eine Halbfestkörperbatterie (mit oder ohne Lithium) herstellt. Die Prototypen von SOLiTHOR sind All-Solid-State-Lithiumbatterien und nichts anderes.

Die Technologie von SOLiTHOR verspricht eine überzeugende Wertsteigerung, Performance, Energiedichte/Gewicht, Sicherheit und Herstellbarkeit für die Zielmärkte.