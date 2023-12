BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Spitzenvertreter der Europäischen Union haben erfreut auf den bevorstehenden Regierungswechsel in Polen reagiert. "Ihre Erfahrung und Ihr starkes Engagement für unsere europäischen Werte werden für ein stärkeres Europa von unschätzbarem Wert sein", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montagabend über den Kurznachrichtendienst X an die Adresse des künftigen Ministerpräsidenten Donald Tusk.

EU-Ratspräsident Charles Michel teilte mit, er gratuliere Tusk dazu, dass dieser Regierungschef Polens werde. Seine Erfahrung und sein Engagement für europäische Werte würden dazu beitragen, eine stärkere und geeinte EU zu schaffen. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola schrieb, man werde nun gemeinsam die aktuellen Herausforderungen angehen. Sie freue sich darauf, mit einem überzeugten EU-Anhänger und Freund für ein wohlhabendes Polen und ein stärkeres Europa zu arbeiten.