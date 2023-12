Exyte und JGC gehen eine strategische Kooperationsvereinbarung für Hightech-Projekte in Südostasien ein

Gemeinsame Geschäftsentwicklung und Durchführung von EPC-Projekten in Indonesien, Vietnam , Thailand und den Philippinen

Exyte unternimmt nächsten Schritt in seiner „Follow-the-client"-Strategie

Exyte-CEO Dr. Büchele: „Für Exyte und JGC ergeben sich vielversprechende Geschäftsperspektiven in Zukunftsmärkten."

SINGAPUR , 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Exyte, ein weltweit führender Anbieter in der Planung, Entwicklung und Lieferung von Anlagen für Hightech-Industrien, ist eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem japanischen Unternehmen JGC Corporation eingegangen, dem Geschäftsbereich der JGC Group, der sich um Projekte im Bereich Planung, Beschaffung und Bau (Engineering, Procurement, Construction – EPC) in Übersee kümmert. Ziel der Vereinbarung sind die Förderung und Umsetzung von EPC-Projekten in den aufstrebenden Märkten Südostasiens.



Exyte und die JGC Corporation werden Möglichkeiten zur gemeinsamen Geschäftsentwicklung und Durchführung von EPC-Projekten untersuchen und zusammen das Geschäftsfeld für Projekte rund um Hightech-Anlagen in aufstrebenden südostasiatischen Ländern wie Indonesien, Vietnam, Thailand und den Philippinen erweitern. Dabei bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken ein. Exyte verfügt über umfassendes Know-how in der Planung und Entwicklung von Hightech-Anlagen sowie über Zugang zu führenden internationalen Unternehmen, während JGC in den Zielländern bereits aktiv ist und zahlreiche lokale Projekte erfolgreich ausgeführt hat.

Exyte-CEO Dr. Wolfgang Büchele erklärt die Strategie hinter der Vereinbarung: „Seit seiner Gründung setzt Exyte erfolgreich auf eine „Follow-the-client"-Strategie. Wir sind dort aktiv, wo unsere Kunden investieren. Die aufstrebenden südostasiatischen Länder sind sehr attraktiv für Investitionen in Hightech-Anlagen. Für Exyte und JGC ergeben sich daraus vielversprechende Geschäftsperspektiven in Zukunftsmärkten. Wir freuen uns, mit JGC den richtigen Partner gefunden zu haben. JGC hat in diesen potenzialreichen Ländern bereits andere EPC-Projekte erfolgreich durchgeführt."