Der Aktienkurs von Palantir hat sich in den ersten elf Monaten des Jahres fast vervierfacht – dann aber büßten die Titel Anfang dieses Monats zeitweise mehr als 15 Prozent an Wert ein. Anleger fragen sich , wie tief die Titel noch fallen werden. Auslöser für die Talfahrt gibt es gleich mehrere.

So zerschlugen sich gleich am 1. Dezember die Hoffnungen des Datenanalyse- und KI-Konzerns auf ein Aufrücken in den S&P 500. Palantir-Investoren und auch das Management des Unternehmens hatten nach der Rallye der Aktie auf eine Aufnahme in den US-Leitindex spekuliert. In der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal wurde die Aufnahme ausdrücklich als etwas erwähnt, von dem das Unternehmen glaubte, dass es kurz bevorstehen könnte. Doch Palantir zog gegenüber Uber und anderen Index-Aspiranten den Kürzeren.