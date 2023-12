Ölpreise legen zu - Angriff auf Tanker im Roten Meer

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstagmorgen moderat gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 76,60 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg um 59 Cent auf 71,91 Dollar.

Nervosität rief am Erdölmarkt ein Angriff auf einen Tanker im Roten Meer hervor. Nach Angaben des US-Militärs wurde das Schiff am Montag in einer Meerenge von einem Marschflugkörper getroffen. Die Rakete sei vermutlich aus einem von Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiet im Jemen abgefeuert worden.