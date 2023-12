Trotzdem gab es einen Lichtblick, da Tesla im Vergleich zum Oktober 2023 einen Anstieg von 14,3 Prozent bei den Auslieferungen in China verzeichnete. Dies wirft jedoch die Frage auf, ob das globale Auslieferungsziel von 1,8 Millionen Fahrzeugen für das Gesamtjahr 2023 in Gefahr gerät.

Um dieses Ziel zu erreichen, müsste Tesla im laufenden Quartal weltweit 477.000 Fahrzeuge ausliefern. Elon Musk selbst hat jedoch Bedenken geäußert, dass das zuvor festgelegte Ziel, die jährlichen Auslieferungen um 50 Prozent zu steigern, möglicherweise nicht mehr realistisch sei.

Tesla sieht sich zunehmend mit wachsender Konkurrenz in China konfrontiert, insbesondere von chinesischen Unternehmen. Laut Reuters sank der Marktanteil von Tesla im Oktober 2023 von 8,7 Prozent auf 5,78 Prozent. Gleichzeitig erreichten die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in China ein neues Rekordhoch, wovon vor allem Teslas Konkurrenten profitierten.

Ein Beispiel dafür ist der chinesische Autohersteller BYD, der allein im letzten Monat 301.378 Fahrzeuge in China verkaufte und einen neuen Auslieferungsrekord aufstellte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Absatz um beeindruckende 31 Prozent.

Trotz dieser Herausforderungen ist Tesla entschlossen, am chinesischen Markt festzuhalten. Elon Musk nahm im November an einem exklusiven Abendessen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping teil und lobte die Unterstützung des chinesischen Staatschefs für die Entwicklung der Fahrzeuge mit neuer Energie. Tesla betrachtet China weiterhin als wichtige Produktions- und Exportbasis und plant, in den Bereichen Energiespeicherung und künstliche Intelligenz (KI) in der Volksrepublik aktiv zu sein.

Ob diese Strategie Teslas Position in China verbessern wird, bleibt abzuwarten, da der Wettbewerb in diesem wichtigen Markt weiter zunimmt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Entdecken Sie unsere exklusiven Christmas-Deals! Ob langfristiger Vermögensaufbau, spannende Megatrends oder lieber Nervenkitzel pur? Wir haben für jeden Anlegertyp die passende Börsenstrategie in petto. Von Anfänger bis Profi – lassen Sie sich von unseren Experten begleiten und profitieren Sie von diesen exklusiven Sonderaktionen zum Jahresende.