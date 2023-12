Wirtschaft Großhandelspreise sinken weiter

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel sind im November 2023 um 3,6 Prozent niedriger gewesen als im Vorjahresmonat. Ausschlaggebend für den Rückgang sei wie schon in den Vormonaten vor allem ein Basiseffekt durch die hohen Preissteigerungen im Vorjahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr hatte im Oktober bei -4,2 Prozent und im September bei -4,1 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat fielen die Großhandelspreise im November 2023 leicht um 0,2 Prozent. Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung im Vergleich zum November 2022 hatte der Preisrückgang im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen um 13,9 Prozent.