Die Oracle-Aktie hat im außerbörslichen Handel deutlich an Wert verloren, nachdem das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss ein langsames Wachstum im Cloud-Geschäft bekannt gegeben hatte. Der Aktienkurs von Oracle fiel um 7,6 Prozent auf 106,39 US-Dollar. Das belastete die Stimmung in der Branche: Titel von SAP verloren bei Tradegate am frühen Dienstag 1,2 Prozent.

Oracle-Aktien hatten in diesem Jahr vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 40 Prozent zugelegt, angetrieben durch das rasche Wachstum im Cloud-Computing-Geschäft. Das Oracle Cloud Infrastructure (OCI) hatte sich erfolgreich gegen Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud behauptet.