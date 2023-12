Kissigs Portfoliocheck: Charlie Mungers letzter Deal

Wenn man Mungers Investments durschauen will, muss man mehrere Ebenen betrachten. Sein Vermögen steckte ganz überwiegend in Berkshire-Aktien, die ihn zum Milliardär machten. Zudem hielt er einen signifikanten Anteil anvon Li Lu ; dieser chinesisch-stämmige Investor gilt als der Warren Buffett Asiens und war einer der engsten Freunde Mungers.

Knapp 95 % seines Vermögens hielt Munger in Berkshire-Hathaway-Aktien, weitere 4 % in Aktien vonund dann noch 1 % in Aktien von, einem kleinen Zeitungsverlag, an dem Munger mit seinen 50.000 Aktien rund 3,6 % hält und wo er als Chairman jahrzehntelang die Investments verwaltete. Daily Journal wird daher auch öfter mal als Mungers 'private Vermögensverwaltung' bezeichnet.