Huthi-Rebellen greifen Öl-Tanker mit Marschflugkörper an

(Neu: Details)



SANAA (dpa-AFX) - In einer offenbaren Ausweitung ihrer Attacken auf Schiffe im Roten Meer haben die Huthi-Rebellen vor der Küste des Jemens einen Tanker direkt angegriffen. Der Öl- und Chemikalientanker "Strinda" sei von einem Marschflugkörper getroffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs am frühen Dienstagmorgen mit. Auch die britische Warnzentrale für die Seefahrt (UKMTO) meldete den Vorfall in der Meerenge Bab al-Mandab, 15 Seemeilen westlich der jemenitischen Küstenstadt Mokka.

Die Huthi-Rebellen im Jemen beanspruchten die Attacke auf den unter norwegischer Flagge fahrenden Tanker für sich. Sie hätten ihn angegriffen, nachdem die Besatzung "alle Warnungen ignoriert" habe. In den vergangenen Tagen hätten die Aufständischen wie zuvor angedroht "mehrere Schiffe an der Durchfahrt gehindert". Die Rebellen würden dies auch weiterhin tun bei "Schiffen aller Nationalitäten" auf dem Weg zu israelischen Häfen, bis diese Essen und Arzneimittel zu den Palästinensern nach Gaza lieferten. Die "Strinda" sei auf dem Weg nach Israel gewesen.