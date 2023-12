Überkauft, aber nicht aufzuhalten – DAX auf Rekordkurs

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets , vor. Am Abend gibt es unser vorletztes Webinar des Jahres. Was erwarten wir von FED, EZB und Co. zum Jahresende. Hier anmelden…

Umso länger die Rally im Deutschen Aktienindex dauert, desto mehr dürfte sie ein Anwärter auf den Titel der meistgehassten ihrer Art werden. Nicht von denen die investiert und langfristig auf das Thema Aktien setzen, die nehmen die doch mehr oder weniger überraschende Hausse gern mit und freuen sich über ein Jahresplus von fast 20 Prozent. Aber die kurzfristig orientierten und auf spekulative Gewinne erpichten Trader dürften sich mit den in den kommenden 48 Stunden anstehenden Terminen an den nächsten Strohhalm klammern und weiter auf eine Korrektur hoffen.

Um 14:30 Uhr werden die Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht. Gemeinsam mit den morgen anstehenden Erzeugerpreisen dürften sie die letzten Bausteine für das verbale Wortgerüst des Fed-Chefs Powell werden, mit denen er dann morgen Abend höchstwahrscheinlich die Fortsetzung der Zinspause verkünden wird. Aber der Markt spekuliert auf noch mehr, er will die offizielle Bestätigung für ein Ende des Zinserhöhungszyklus. Die Geldpolitik ist zwar kein Wunschkonzert, dennoch dürften auch erste zaghafte Andeutungen von Zinssenkungen auf dem Zettel einiger Optimisten stehen.

Doch was soll den Aktienmarkt in diesen Tagen noch nach unten bewegen, wenn es auch nachbörslich veröffentlichte Zahlen von Oracle nicht schaffen. Der SAP-Konkurrent enttäuschte mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal, die Aktie im Minus mit neun Prozent. Doch den Gesamtmarkt in seinem Lauf halten derzeit auch solche Nachrichten nicht auf. Auch wenn der Markt mit dem Blick auf viele technische und Stimmungsindikatoren massiv überkauft ist, muss die Rally noch nicht zu Ende sein. Ein möglicherweise finaler Schub könnte den DAX über die 17.000er Marke treiben, bevor die letzten Spekulanten das Handtuch werfen und dann erst zusehen müssen, wie die Kurse fallen. An der Börse bleibt weiterhin alles möglich.