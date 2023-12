Audi und Stadt Ingolstadt eröffnen Technologiepark in Ingolstadt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ingolstadt (ots) - Blinker setzen, Spurwechsel, beschleunigen auf 130 km/h: Ineinigen Jahren sollen autonom fahrende Autos das alles selbständig machen. Aufder A9 zwischen München und Ingolstadt entwickeln Expertinnen und Experten dendigitalen Chauffeur schon heute und tüfteln nebenan im neuen Technologiepark ander Zukunft des Fahrens. Dort bauen die Stadt Ingolstadt durch ihrBeteiligungsunternehmen IFG AöR und die AUDI AG den sogenannten incampus. Wofrüher die Türme und Rohrleitungen der Bayernoil-Raffinerie die Silhouetteprägten, entsteht auf 75 Hektar nach aufwendigen Sanierungsarbeiten ein offenerund naturnaher Campus. Die Kombination aus energieeffizienten Gebäuden,regenerativen Quellen, Abwärmenutzung sowie intelligenten Regelungssystemensorgt dafür, dass der Campus künftig genauso viel Energie erzeugt, wie erverbraucht. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte Beratungsunternehmen Drees& Sommer SE steuert das Projekt für die AUDI AG und unterstützte unter anderemmit Green Building-Beratung, Qualitätssicherung im Rechenzentrum sowie bei derRealisierung der Prüfstände und Crash-Anlagen. Der erste Bauabschnitt ist nunfertigstellt.Herzstück des neu bebauten Gebiets ist das Fahrzeugsicherheitszentrum miteigener Crash-Arena, Dummy-Labor, Prüfständen, Werkstätten und Büros. Außerdemumfasst der erste Bauabschnitt ein Projekthaus, in dem 1.400 Entwickler vonPartnerfirmen und Startups an nachhaltiger Mobilität forschen. All das verlangteine sichere IT-Infrastruktur und viel Speicher für Software und Daten. Dienotwendige Grundversorgung für die IT-Systeme kommt daher vom campuseigenenRechenzentrum. 800 Server- und Datenschränke sind hier beheimatet.Von ungenutzter Industriebrache zu kreativer IdeenschmiedeDie Sanierung des incampus-Geländes gilt als eines der größtenBodensanierungsprojekte in Deutschland und die erste vollumfängliche Sanierungeines Raffineriegeländes in Bayern: Über 40 Jahre lang hatte Bayernoil Rohöl aufdem Gelände veredelt. An der Natur ging das nicht spurlos vorbei: Altöl undverschiedene Chemikalien belasteten Wasser und Erdreich. "In über 50.000Laboranalysen haben wir die verschiedensten Schadstoffparameter getestet", sagtDr.-Ing. Christof Messner. Er ist seitens Audi Geschäftsführer der IN-CampusGmbH, ein Joint Venture der Stadt Ingolstadt und der AUDI AG. Unter anderemfanden sich 900 Tonnen Schweröl, 200 Tonnen Leichtbenzin und 100 Kilogrammgiftige Per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFAS, vom Löschschaum dereinstigen Betriebsfeuerwehr. "Wir haben über 600.000 Kubikmeter Erde ausgehobenund gewaschen, um sie von Schadstoffen zu befreien. Mit Erfolg: Mehr als 90