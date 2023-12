Podcast "Building Success" enthüllt Geheimnisse der Personalberatung in der Baubranche (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die TOPEOPLE Group freut sich, ihren Podcast "Building

Success" vorzustellen, der sich einem breit gefächerten Themenfeld widmet: Das

Spektrum reicht von der Personalgewinnung und -entwicklung, über

Personalberatung in der Baubranche und anderen Sektoren bis hin zu Themen rund

um das Bauwesen. Der Podcast gewährt einen umfassenden Einblick in die Welt der

Rekrutierung hochqualifizierter Fachkräfte und Führungskräfte, insbesondere vor

dem Hintergrund des gegenwärtigen Fachkräftemangels in der Baubranche. Wie die

Geschäftsführung der TOPEOPLE Group mitteilte, bringt "Building Success"

Experten aus der Bauindustrie und der Personalberatung zusammen, um

inspirierende Geschichten, Herausforderungen und neue Chancen in diesem Bereich

zu erkunden.



Geschäftsführer Marvin Ronn: "Die Baubranche sieht sich aktuell mit

verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Insbesondere der anhaltende

Fachkräftemangel hat Bauunternehmen fest im Griff und stellt eine fortwährende

Schwierigkeit dar, die eine zeitgemäße Rekrutierung erfordert. Der Wettbewerb um

qualifizierte Fachkräfte ist sehr intensiv, viele offene Stellen lassen sich

kaum noch besetzen. Vor diesem Hintergrund ist es für Bauunternehmen wichtiger

denn je, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und möglichst passende

Rekrutierungsstrategien zu entwickeln. Unser Podcast 'Building Success' widmet

sich unter anderem genau diesem Thema, indem er den Fokus auf die

Personalberatung in der Baubranche legt. Hierbei werden nicht nur

Herausforderungen beleuchtet, sondern auch Erfolgsgeschichten und Lösungsansätze

präsentiert, die für den Erfolg in der Bauindustrie unerlässlich sind."