Langenenslingen (ots) - Als Gründerin und Geschäftsführerin der Corinna KäppelerConsulting unterstützt Corinna Käppeler Inhaberinnen von Kosmetikstudios dabei,emotionale Intelligenz und Verkaufskompetenz zu entwickeln. Durch die Steigerungihrer Sichtbarkeit gelangen ihre Kunden schneller zum Erfolg und können so ihreKarriereziele verwirklichen. Als Chefin eines erfolgreichen Kosmetikinstitutskennt Corinna Käppeler die Branche genau und weiß, wie wichtig Authentizität undSelbstvertrauen für den Aufbau des eigenen Unternehmens sind. Hier erfahren Sie,wie sich emotionale Barrieren auf dem Weg zum Erfolg überwinden lassen.Obwohl ein eigenes Beauty-Business für viele Unternehmerinnen die Erfüllungeines lang ersehnten Traumes ist, haben zahlreiche Gründerinnen mit großenHerausforderungen zu kämpfen. Einerseits besteht ihr Arbeitsalltag ausBehandlungen und Produkten, die ihre Kunden und nicht zuletzt sie selbst sehrgenießen. Andererseits bleibt der geschäftliche Erfolg trotz gefülltemTerminkalender und zufriedener Kundschaft oft hinter den Erwartungen zurück.Darüber hinaus erleben viele Kosmetikerinnen einen starken Konkurrenzdruck. Dieskann ein neu eröffnetes Studio sein, das mit Sonderangeboten lockt oder durchintelligente und ansprechende Werbeanzeigen auf sich aufmerksam macht. Ebensospielt ein zielgruppenorientierter Social-Media-Kanal eine erhebliche Rolle beider Neukundengewinnung. "Wer diese Punkte nicht berücksichtigt, gerät schnellins Hintertreffen und verliert Marktanteile. Ohne Verbesserung der Sichtbarkeitwird es heutzutage keiner Kosmetikerin gelingen, sich auf dem Markt zupositionieren", erklärt Corinna Käppeler, Geschäftsführerin von Corinna KäppelerConsulting."Wir arbeiten mit unseren Kunden gemeinsam daran, langfristigeMarketingstrategien zu entwickeln, die ihre Fähigkeiten auf einzigartige Weisepräsentieren", fügt die Expertin hinzu. Dabei ist es entscheidend, mitWerbekampagnen emotional und authentisch auf die eigene Expertise aufmerksam zumachen. Aus eigener Erfahrung weiß Corinna Käppeler, dass die richtigePositionierung sowohl Investitionen als auch Know-how erfordert und hat es sichdaher zur Aufgabe gemacht, ihr gebündeltes Wissen an Branchenkollegenweiterzugeben. Ihr Konzept setzt sich aus drei Elementen zusammen: In einemCoaching lernen die Teilnehmer zunächst, wie sie sich offensiv vermarkten.Darauf aufbauend erfolgt ein Skalierungsprogramm, welches durch den ConsultingClub, in dem sich Kunden untereinander austauschen können, abgerundet wird. Ziel