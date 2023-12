Die Menarini Group präsentierte auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium 2023 erste Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit der Phase 1b/2 ELEVATE- und ELECTRA-Kombinationsstudien zu ORSERDU (Elacestrant) bei Patienten mit ER+, HER2- metastasiertem Brustk

Das Ziel der ELEVATE- und ELECTRA -Studien bestand darin, verschiedene Mechanismen der Therapieresistenz zu überwinden und die Behandlungsergebnisse der Patienten mit oral-oralen Kombinationsmöglichkeiten zu verbessern.

Eine vorläufige Analyse der Daten aus dem Phase-1b-Teil der ELEVATE-Studie belegt die antitumorale Aktivität der Kombination von ORSERDU mit Inhibitoren des PI3K/AKT/mTOR-Stoffwechsels und CDK 4/6-Inhibitoren.

Die vielversprechenden Ergebnisse der Phase 1 der ELECTRA-Studie, in der ORSERDU in Kombination mit Abemaciclib unabhängig von der Lokalisation der Metastasen untersucht wurde, zeigen ein tolerierbares und überschaubares Sicherheitsprofil und eine günstige vorläufige Wirksamkeit.

FLORENZ, Italien und NEW YORK, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien für Krebspatienten spezialisiert hat, haben die Ergebnisse der klinischen Studien der Phase 1b/2 ELEVATE und ELECTRA vorgestellt, in denen ORSERDU (Elacestrant) in Kombination mit anderen Behandlungen untersucht wird. Sowohl die ELEVATE- als auch die ELECTRA-Studie wurden konzipiert, um verschiedene Resistenzmechanismen zu überwinden und die Behandlungsergebnisse der Patienten durch Kombinationsmöglichkeiten zu verbessern. Die Daten wurden im Rahmen des San Antonio Breast Cancer Symposium 2023 (SABCS) vom 5. bis 9. Dezember 2023 vorgestellt.

In der ELEVATE-Studie wird Elacestrant in Kombination mit Inhibitoren des PI3K/AKT/mTOR-Signalwegs (Everolimus und Alpelisib) und Inhibitoren des Zellzyklus-Signalwegs (Palbociclib, Ribociclib und Abemaciclib) untersucht. Die auf dem SABCS 2023 vorgestellten Ergebnisse beinhalten alle Kombinationsdaten aus Kohorte 1 des Phase 1b-Teils der Studie und die Therapien zeigten vorhersehbare Sicherheitsprofile, die mit früheren Studien übereinstimmten. Derzeit werden weitere Kohorten untersucht, um die Pharmakokinetik (PK) zu bewerten und die empfohlene Phase-2-Dosis (RP2D) für jede Kombination zu bestimmen. Den kompletten Abstract können Sie hier einsehen.