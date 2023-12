Trotz der Herausforderungen in seinem Segment der Mobilfunknetze bleibt Nokia optimistisch, das ursprünglich gesetzte Ziel erreichen zu können, sieht aber die Notwendigkeit einer vorsichtigen Anpassung der Prognosen.

Neuer Anlauf auf dem deutschen Markt

Doch es gab am Dienstag auch gute Nachrichten vom finnischen Telekom-Riesen. So konnte Nokia eine neuen Vereinbarung mit der Deutschen Telekom unterzeichnen, um ein ORAN-Netzwerk in Deutschland einzuführen. Für die Finnen eine bemerkenswerte Rückkehr in das Netzwerk der Telekom, aus dem Nokia seit 2017 ausgeschlossen war. "Das ist ein bedeutender Schritt für uns", kommentierte Lundmark.

Das Unternehmen will seine einzelnen Sparten künftig unabhängiger machen, wie UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag schreibt. "Die vier Geschäftsbereiche von Nokia werden nun über mehr Autonomie bei strategischen Entscheidungen verfügen. Das Unternehmen wird ab 2024 Cashflow und regionale Umsätze auf der Ebene der Geschäftsbereiche ausweisen." Der Deal mit der Telekom könnte nach der Schlappe für etwas Entlastung sorgen, meint der Analyst.

Die Aktie stuft Bouvignies weiter als Neutral ein, sein Kursziel liegt mit 3,90 Euro aber dennoch gut 30 Prozent über dem aktuellen Niveau. "Da die Aktie in den letzten drei Monaten um 22 Prozent gefallen ist, glauben wir, dass der Markt den größten Teil des Rückgangs gegenüber dem Konsens bereits einkalkuliert hat", schreibt der Analyst.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

