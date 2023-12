Österreich beauftragt Rheinmetall mit Flugabwehrsystem-Modernisierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich einen Großauftrag aus Österreich sichern können. Die österreichische Regierung hat Rheinmetall mit der Modernisierung seiner bestehenden Flugabwehrsysteme des Typs Skyguard beauftragt. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf 532 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Die Summe kann der Dax -Konzern noch in diesem Monat als Auftragseingang verbuchen. Der Vertrag beginnt im kommenden Februar und hat laut der Mitteilung eine Projektlaufzeit von 48 Monaten. Die Rheinmetall-Aktie stand am Dienstag gut ein halbes Prozent im Minus.

Bei dem Skyguard-System des Düsseldorfer Konzerns handelt es sich um Nahbereichsflugabwehr. Bei der von den Österreichern in Auftrag gegebenen Modernisierung sollen unter anderem 28 vorhandene 35mm-Zwillingsgeschütze auf einen neuen Stand gebracht werden. Auch die entsprechende Munition ist Teil des Auftrags./lew/stk