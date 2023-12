TA und Warburg Pincus schließen Erwerb der Epassi Group ab - Epassi übernimmt gleichzeitig Exercite von Waterland

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Helsinki (ots) - Kombination mit Exercite beschleunigt Epassis Ausbau zu Europasführendem digitalen Anbieter von MitarbeiterbenefitsDie Epassi Group, ein marktführender Anbieter digitaler Portale fürMitarbeiterbenefits in Skandinavien, Großbritannien und Italien, hat heute diestrategische Übernahme von Exercite angekündigt. Verkäufer des in Deutschlandund den Niederlanden aktiven Spezialisten für betriebliche Gesundheits- undWellnessangebote sind Waterland Private Equity und die Firmengründer. Zeitgleichmit dieser Transaktion schließen TA Associates und Warburg Pincus LLC, zweiglobal führende Private-Equity-Häuser mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen, ihreMehrheitsübernahme von Epassi ab.Das 2004 gegründete Unternehmen Exercite bündelt vier operative Marken untereinem Dach: Hansefit, einen führenden deutschen Anbieter im BereichBetriebsfitness, betrieblicher Gesundheitsvorsorge und Wellness; BedrijfsfitnessNederland (BFNL) und Workit, das Pendant zu Hansefit in den Niederlanden, sowieFitbase, das in Deutschland onlinebasierte Präventionskurse anbietet. Gemeinsambietet Exercite mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten Zugang zu einemweitreichenden Netzwerk an Trainingseinrichtungen, Fitnessstudios,Schwimmbädern, Spas und Physiotherapiepraxen, ergänzt um eine große Palettedigitaler Angebote rund um Prävention, Sport und Gesundheit.Durch den Zusammenschluss von Epassi und Exercite entsteht einer der größtenunabhängigen Anbieter für Mitarbeiterangebote in Europa. Exercite bringt dabeizusätzlich über 7.000 Unternehmenskunden und mehr als 12.000 Partner in Epassi'swachsendes Portfolio ein. Zusammengenommen wird die Gruppe etwa 20.000Unternehmen in sieben europäischen Ländern (Finnland, Deutschland, Schweden,Italien, Niederlande, Großbritannien und Irland) zu ihren Kunden zählen, derenAngestellte wiederum profitieren von umfassenden Benefits-Angeboten bei mehr als74.000 Partnern."Das Bedürfnis von Mitarbeitern nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance nimmtweltweit zu und attraktive Mitarbeiterbenefits, gerade im Bereich Gesundheit undWellness, spielen eine immer größere Rolle bei der Gewinnung und beim Halten vonMitarbeitern", erklärt Epassis CEO Pekka Rantala . "Wir wollen Europas führenderMulti-Benefit-Anbieter werden - diese Akquisition ist dabei ein wichtigerMeilenstein. Wir freuen uns darauf, unser Wachstum gemeinsam mit TA und WarburgPincus weiter zu beschleunigen, und heißen die neuen Kolleginnen und Kollegenvon Exercite herzlich in der Epassi-Familie willkommen."Dr. Alexander Wellhöfer, CEO von Exercite , fügt hinzu: "Nach einer