BERLIN (dpa-AFX) - RTL hat mit "Bauer sucht Frau" am Montagabend eine starke Quote eingefahren. 3,84 Millionen (14,8 Prozent) schalteten im Schnitt Inka Bauses Datingshow ein. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die für Privatsender besonders attraktiv sind, war "Bauer sucht Frau" mit einem Marktanteil von 15,2 Prozent (810 000 Zuschauer) Primetime-Sieger. Im Gesamtpublikum reichte es ab 20.15 Uhr für Platz zwei. Dort setzt sich das ZDF mit der Komödie "Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel" mit Marie Burchard, Serkan Kaya und Joachim Król durch - 4,25 Millionen (16,0 Prozent) sahen zu.

