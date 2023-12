Die FITUR präsentiert im Rahmen von TRAVEL TECHNOLOGY 2024 die neuesten technologischen Trends zur Abwicklung und Verwaltung von Urlaubsbuchungen (FOTO)

Madrid (ots) - Rund einhundert Unternehmen beteiligen sich an diesem

Software- und Service-Lösungen für die Tourismusbranche,Online-Buchungsplattformen für Reisebüros, Sprachassistenten mit KünstlicherIntelligenz, Consulting für Innovation und Technologie, Web- undMarketing-Projekte, Preis-Management oder revolutionäre Zahlungsweisen sind nureinige der zahlreichen Vorschläge und Ideen, die es im Rahmen von FITUR TRAVELTECHNOLOGY 2024 vom 24. bis 28. Januar 2024 auf dem Messegelände IFEMA MADRID zuentdecken gilt.Unternehmen aus aller Welt, unter anderem aus den USA, Großbritannien,Deutschland, Frankreich, Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oderSingapur stellen auf der FITUR TRAVEL TECHNOLOGY die neuesten technologischenTrends vor, die darauf abzielen, die Art und Weise zu revolutionieren, in derdie Reisenden ihre Urlaubserlebnisse planen und buchen. Außerdem können dieBesucher im Bereich Consulting für Innovation und Technologie digitale Lösungenentdecken und kennenlernen, die dabei helfen, die Geschäftsziele zu erreichensowie individuelle abgestimmten Web-Projekte und Entwicklungsvorhaben fürOnline-Marketing umzusetzen, um so das Wachstum der Hotelbranche zu stärken.Ein weiterer vorgestellter Entwicklungsbereich sind die im Hotelwesenangewandten WLAN-Lösungen, die auf kontinuierliche Innovation setzen und in derLage sind, den enorm gestiegenen Internet-Datenverbrauch aufzunehmen. DieseLösungen bieten einen hohen Mehrwert und machen das WLAN zur technischenGrundlage für die digitale Transformation der Kunden. All dies wird von einerSoftware begleitet, die klein- und mittelständischen Unternehmen der Branchedabei hilft, anhand von Digitalisierung, Automatisierung der Arbeitsaufgaben unddurch Prozesse des Personalwesens wettbewerbsfähiger zu sein.Auch die Zahlungssysteme sind Bestandteil der FITUR TRAVEL TECHNOLOGY. Eine derneuen technologischen Entwicklungen, die auf der Messe vorgestellt werden, istdie Ratenzahlung im Hotelwesen, deren Aktivierung direkt in der Buchungsmaschineoder im CRM erfolgt, um so eine einfache Verwendung und die Integrierung einerkurzfristigen BNPL-Finanzierung ( Buy Now Pay Later ) zu ermöglichen.Plattformen und BuchungsmaschinenDie Art und Weise, in der die Reisenden ihre Hotelbuchungen durchführen, hatsich in den letzten Jahren durch den zunehmenden Einsatz von intelligentenBuchungssystemen, virtuellen Assistenten, Künstlicher Intelligenz odererweiterter Realität merklich verändert. Derartige Entwicklungen sind einehervorragende Chance und Möglichkeit für Technologieunternehmen, die zumunverzichtbaren Verbündeten von Hotels, Vermittlern von Ferienhäusern undAnbietern von B&B werden wollen. Deshalb gehört zu den zahlreichen innovativenProjekten und Entwicklungen, die auf der Messe vorgestellt werden, auch eineoptimierte Buchungsmaschine, die in der Lage ist, die Direktbuchungen mit Toolsfür dynamische Preisbestimmung zu vervielfachen, wobei Preise abhängig vonNachfrage, Saison und Wettbewerb vorgeschlagen werden.FITUR TRAVEL TECHNOLOGY 2024 wird so zum internationalen Treffpunkt undSchauplatz, auf dem Unternehmen und Fachleute aus Spanien und aus aller Weltihre modernen Lösungen vorstellen, die nicht nur das Urlaubserlebnis desReisenden verbessern und optimieren, sondern auch die Spezialisierung, denVertrieb und die Ergebnisüberwachung der Unternehmen der Branche fördern.The IA for Tourism Awards 2024Angesichts der wachsenden Bedeutung der Künstlichen Intelligenz haben SEGITTURund FITUR die erste Auflage des Wettbewerbs für technologische Lösungen insLeben gerufen, die mit KI entstanden sind, die "The IA for Tourism Awards 2024",welche die besten KI-Lösungen 2024 der Branche auszeichnen. Im Anschluss an dieBeratung der Jury, die sich aus Fachleuten aus den Bereichen Tourismus undTechnologie zusammensetzt, werden am 25. Januar unter dem Vorsitz von SEGITTURim Rahmen der FITUR Know-How & Export die zugehörigen Preise verliehen.