Sustainable Economy Barometer bestätigt Transformationswillen der Wirtschaft - Rückenwind für starke Nachhaltigkeitspolitik

Berlin (ots) - Das erste Sustainable Economy Barometer - eine repräsentative

CIVEY-Studie von Entscheider:innen aus der Wirtschaft - zeigt, dass die Mehrheit

der befragten Entscheider:innen in deutschen Unternehmen davon überzeugt ist,

dass nachhaltige Geschäftsmodelle Treiber für den langfristigen

Unternehmenserfolg sind. Die Studie zum Stellenwert von Nachhaltigkeit in

deutschen Unternehmen zeigt nicht nur den Transformationswillen der Unternehmen

auf, sondern priorisiert auch das Spektrum der politischen Instrumente, die die

Transformation unterstützen können.



"Die Ergebnisse des ersten Sustainable Economy Barometers sind erfreulich und

bestätigen aus meiner Sicht zweierlei: Nachhaltigkeit und ökonomischer Erfolg

gehen zunehmend Hand in Hand. [...] Nachhaltige Geschäftsmodelle sind die

Bedingung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie des

Wirtschaftsstandorts Deutschland. Dabei kommt den Unternehmen selbst eine

wichtige Rolle zu", kommentiert Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft

und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, vorab die Ergebnisse des Sustainable Economy

Barometers. Diese werden heute im Rahmen des Sustainable Economy Summits

vorgestellt. Robert Habeck spricht beim Transformationsgipfel in seiner Rolle

als Schirmherr.